Следствие опустило занавес

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело в отношении исполнителя шансона Александра Новикова, обвинявшегося в хищении более 50 млн руб. у пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». После четырехлетнего расследования уголовного дела и попыток утвердить обвинительное заключение в прокуратуре следователи посчитали, что в действиях господина Новикова отсутствовал состав преступления. По мнению экспертов, сейчас музыкант имеет право получить компенсацию за незаконное уголовное преследование.

В среду певец Александр Новиков разместил на своей странице в Facebook постановление о прекращении уголовного дела за подписью и. о. начальника второго отдела по расследованию особо важных дел Алексея Соколова. Поводом для этого послужило отсутствие в его действиях состава преступления. «Следственная группа, в последней надежде ища выход, обжаловала решение Свердловской облпрокуратуры в Генпрокуратуру РФ. Откуда получила жесткий отказ в передаче дела в суд с указанием на низкий уровень качества следствия и отсутствие доказательств»,— отмечается в сообщении господина Новикова.

«Ушаты помоев и сотни заказных статей в прессе, незаконный арест, арест всего личного имущества и предъявление обвинения заведомо невиновному человеку. Выколачивание угрозами свидетельских показаний, подтасовка фактов и фальсификация доказательств. Кто должен отвечать за это? Непосредственные фабрикаторы — старший следователь Пустякова и старший следователь Окатьев? Все должны ответить по закону»,— резюмирует певец.

Клубный поселок «Бухта Квинс» из 56 домовладений начали строить в 2008 году в поселке Изоплит недалеко от Екатеринбурга, площадь участка составила 4,6 га, он находится в собственности Александра Новикова. Финансировалось строительство из средств созданного ЖСК «Бухта Квинс», входящего в ООО «Домбери», директором которого был Михаил Шилиманов. Сумма взносов от 65 пайщиков превысила 150 млн руб.

Завершить строительство планировалось в 2012 году, однако в 2011-м оно было приостановлено. В итоге дома были достроены и сданы лишь в 2018 году, когда уже расследовалось уголовное дело.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2015 года по заявлениям пайщиков «Бухты Квинс». Изначально его расследовала следственная группа ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, но затем по требованию прокуратуры материалы были переданы в Следственный комитет России (СКР). Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) Александру Новикову и его деловому партнеру Михаилу Шилиманову следователи предъявили в августе 2017 года. По версии следствия, обвиняемые похищали средства под предлогом оплаты строительных работ, ранее уже выполненных другой компанией, перечисляя их по подложным документам на расчетные счета юрлиц и затем обналичивая.

В итоге 65 пайщиков потеряли 54 млн руб. В мае 2018 года Кировский райсуд Екатеринбурга осудил на три года лишения свободы местную предпринимательницу Ларису Ассонову, которая, по версии следствия, совместно с господином Новиковым и господином Шилимановым участвовала в хищении денег. Она пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело и было направлено в суд первым.

В СКР не стали комментировать информацию о прекращении дела в отношении Александра Новикова. Известно, что уголовное дело в отношении Михаила Шилиманова находится в производстве.

Потерпевшие пайщики не удивлены таким исходом дела в отношении Александра Новикова.

«Мы видели, как за него вступается Генпрокуратура, слышали, какие у него отношения с руководством ведомства, поэтому понимали, что в суд дело вряд ли уйдет. Так и получилось. Сейчас мы решаем вопрос об обжаловании решения о прекращении дела»,— пояснила одна из пайщиц «Бухты Квинс» Зиля Булатова.

«Основания для прекращения данного уголовного дела являются реабилитирующими, поэтому бывший фигурант дела может воспользоваться своим правом на реабилитацию»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Игорь Лесовских, Екатеринбург