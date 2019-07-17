Закрывшийся ресторан Тимати в Перми оставил без зарплаты сотрудников

Бывшие работники закрывшегося ресторана Black Star Burger в Перми пожаловались телекомпании «Рифей-Пермь» на невыплату зарплаты. По данным одной из бывших сотрудниц, общая сумма долга составляет порядка 500 тыс. руб. Расчет не получило около 20 человек - повара и официанты. Каждому в среднем должны по 15 тысяч руб. Кроме того, трудовые книжки людей до сих пор - в Москве.

Управляющая пермской бургерной изначально выходила на связь с сотрудниками, сообщил телеканал. Однако затем перестала отвечать на звонки. В планах пострадавших работников обратиться в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Напомним, в начале июля в Перми закрылась единственная бургерная сети Black Star Burger – она арендовала помещения в ТЦ «Ленком» (Комсомольский проспект, 28). По данным "Ъ-Прикамье", договор был расторгнут по инициативе арендодателя — его не устраивала платежная дисциплина ресторана. Сам ресторан проработал менее одного года — он был открыт минувшей осенью.

При этом в последующих комментариях пермским СМИ в головной компании заявляли о намерении вновь открыть свои заведения в Перми – всего около пяти точек. Пермский ресторан Black Star Burger был открыт столичным ООО «Блэк Стар Фудс», учредителем которого является популярный артист Тимати (Тимур Юнусов).