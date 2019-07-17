На Дону чиновника осудили за незаконное распоряжение государственным имуществом

Белокалитвинский городской суд приговорил бывшего начальника Белокалитвинского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Владимира Полякова к штрафу в размере 50 тыс. руб. за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что подсудимый отдал в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю гараж площадью 59,6 кв. м. , принадлежащий «Россельхозцентру». Договор был заключен на 59 месяцев без проведения торгов и разрешения собственника недвижимости. Предприниматель решил снести объект. В результате собственнику имущества был причинен ущерб в размере 120 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Дарья Голякова