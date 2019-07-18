Урбанистика в жанре «БДСМ»

«Большая дорога с мэром» — проект известного российского блогера Ильи Варламова, в котором он с главой какого-то города добирается из случайно выбранной точки А в точку Б. Они могут либо идти пешком, либо пользоваться общественным транспортом. В пути они обсуждают вопросы, которые волнуют жителей города. Владимир Панов и Илья Варламов начали свой путь на проспекте Героев, а закончили на Мещере. В частности урбанист интересовался , стали ли наш город "умным". Владимир Панов был сдержан и рассказывал, что и как решается.

Владимир Панов смог удивить повидавшего многое Варламова. Мэр разрешил ему провести съемки в своем кабинете, но сам ушел. Для блогера осталось загадкой, почему он так поступил? Почему он не смог обсудить с градоначальником реконструкцию парков, раздельный сбор мусора и еще много важных и интересных проблем?