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Фото: Андрей Абрамов

Градоначальник вышел на «Большую дорогу»

Блогер Варламов выложил в Сеть «БДСМ» с мэром Нижнего Новгорода.

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Известный блогер Илья Варламов опубликовал программу «Большая дорога с мэром» с участием главы Нижнего Новгорода Владимира Панова. Формат программы подразумевает съемки того как Варламов с руководителем какого-либо города добирается из одной случайно выбранной точки в другую.

В посвященной Нижнему Новгороду программе Варламов и Панов добирались с проспекта Героев на Мещеру.

В рамках программы Варламов снимал кабинет главы города и задавал Панову вопросы по поводу развития города.

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