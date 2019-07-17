Градоначальник вышел на «Большую дорогу» Блогер Варламов выложил в Сеть «БДСМ» с мэром Нижнего Новгорода.

Известный блогер Илья Варламов опубликовал программу «Большая дорога с мэром» с участием главы Нижнего Новгорода Владимира Панова. Формат программы подразумевает съемки того как Варламов с руководителем какого-либо города добирается из одной случайно выбранной точки в другую.

В посвященной Нижнему Новгороду программе Варламов и Панов добирались с проспекта Героев на Мещеру.

В рамках программы Варламов снимал кабинет главы города и задавал Панову вопросы по поводу развития города.