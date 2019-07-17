Бывший замначальника отдела полиции в Удмуртии осужден за злоупотребление должностными полномочиями

В Удмуртии вынесен приговор в отношении заместителя начальника отдела полиции «Каракулинское», признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике. Как установлено следствием и судом, на момент совершения преступления на заместителя начальника отдела полиции было возложено временное исполнение обязанностей по должности начальника ОП «Каракулинское».

30 декабря 2016 года онорганизовал корпоративный вечер для подчиненных сотрудников, который проходил в одном из домов отдыха на территории Каракулинского района. В время празднования Нового года один из приглашенных, находившийся с врио начальника полиции в отношениях свойства, в его присутствии нанес участковому уполномоченному полиции ножевое ранение в спину. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи жизнь сотрудника полиции была спасена. Несмотря на очевидный характер совершенного преступления, осужденный мер по возбуждению уголовного дела и привлечению виновного лица к уголовной ответственности не принял, при это он организовал сокрытие этого преступления, фальсифицировав материала проверки, оказал виновному лицу содействие в освобождении от уголовной ответственности.

Потерпевший фактически был лишен своего конституционного права на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба, виновное лицо в течение длительного времени избегало уголовной ответственности, сам же врио начальника полиции избегал служебной проверки, не привлекался к дисциплинарной ответственности, получал премиальные выплаты, отметили в СК.

Эти факты были выявлены следователями по материалам прокурорской проверки при оперативном сопровождении оперативных сотрудников ФСБ. В отношении мужчины, нанесшего ножевое ранение сотруднику полиции, также было возбуждено уголовное дело, судом вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу.

Приговором суда заместитель начальника ОП «Каракулинское» признан судом виновным в совершенном преступлении и приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Он обжаловал приговор, 16 июля 2019 года по результатам рассмотрения в апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу.