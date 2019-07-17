Россия вошла в тройку лидеров по темпам роста турпотока в Японию

Национальная туристическая организация Японии в среду, 17 июля, представила данные о посещении страны иностранными туристами. С января этого года (документ есть в распоряжении редакции) Японию посетили 16,7 млн человек, таким образом, рост турпотока составил 5,7%. Больше всего туристов Япония приняла из Китая (4,5 млн человек), Южной Кореи (4,5 млн человек) и Тайваня (3,9 млн человек).

За первые полгода Японию посетили 55,9 тыс. граждан России (рост на 20,4%), что позволило ей занять второе место в рейтинге темпов роста турпотока. Его возглавляет Вьетнам (30,3%). За Россией следуют Индия (15,5%) и США (13,1%).

Николай Зубов