В Ростовской области продуктовый минимум подорожал на 8,2%

В июне стоимость минимального набора продуктов питания в Ростовской области составила почти 4 тыс. руб. Увеличение стоимости к декабрю 2018 года составило 8,2%. Об этом сообщает Ростовстат.

При этом по отношению к маю цена на продуктовый набор снизилась на 1,2%. По сравнению с другими регионами в Ростовской области продукты обходятся недорого — в ЮФО стоимость минимального набора ниже только в Волгоградской области (3,8 тыс. руб.). При этом дороже всего в ЮФО набор обходится жителям Севастополя (4,7 тыс. руб.), Краснодарского края (4,5 тыс. руб.) и Крыма (4,3 тыс. руб.).

В среднем в России стоимость продуктового набора достигла почти 4,4 тыс. руб., увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущем месяцем и на 9,4% по сравнению с показателем декабря 2018 года.

Кристина Федичкина