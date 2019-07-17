ООО «УКС» модернизирует теплосети Буммаша

«Удмуртские коммунальные системы» по концессионному соглашению проводят замену квартальных теплосетей в пятом микрорайоне Буммаш в Ижевске. Этим летом будут обновлены трубопроводы отопления и ГВС протяженностью 3,4 км. Ранее, в 2016-2018 гг., здесь уже заменили более 6 км изношенных трасс. Кроме того, в этом году в микрорайоне, на месте демонтированных наземных теплосетей, появится новое общественное пространство — Рябиновый сквер.

Реконструкция оставшихся 3,4 км квартальных сетей началась в мае текущего года. Вместе с ней будут также построены циркуляционные трубопроводы ГВС – их здесь не было с момента постройки домов.

Фото: Диля Ахмадишина

По словам директора компании Ярослава Балобанова, проводимые работы завершат масштабный проект реконструкции сетей от ЦТП микрорайона, начатый еще в 2016 году. В результате будет обеспечено надежное ресурсоснабжение 32 жилых домов и 7 социальных учреждений. Балобанов отметил, что раньше теплосети из-за своего высокого износа (80%) постоянно давали сбои во время отопительного периода. Обновленные системы теплоснабжения и ГВС прослужат минимум 20 лет. Все работы на объекте, включая благоустройство территории, должны завершиться до конца августа.

«Наконец, мы сможем сказать, что здесь все сети переложены, и подача ресурса будет прерываться только для профилактических работ и гидравлических испытаний»,— подчеркивает господин Балобанов.

Кроме того, после реконструкции в микрорайоне появится Рябиновый сквер. «Именно наша компания перенесла под землю участок наземных сетей, который мешал микрорайону с эстетической точки зрения, и с точки зрения безопасности. Теперь на этом месте будет новое благоустроенное пространство для жителей»,— отметил директор УКСа.

Фото: Диля Ахмадишина

Также Ярослав Балобанов рассказал о подготовке всего города к предстоящему отопительному периоду. По его словам, специалисты компании уже успешно провели гидравлические испытания магистральных теплосетей на 20 этапах из 31 запланированного. На квартальных сетях испытали 240 участков из 300. «Мы идем с небольшим опережением графика по сравнению с планами. Это гарантирует нам своевременную техническую готовность к началу отопительного периода»,— подчеркнул Ярослав Балобанов.