Dyson выпустит новые насадки для фена-бестселлера

Dyson продолжает работать с инновационными технологиями в сфере красоты. Компания запускает три новых насадки для фена Dyson Supersonic: для высушивания волос, для мелких кудрей, насадка-кондиционер и усовершенствованный диффузор.

Применение новых конструкций и технологий позволят защитить кожу головы от повышенных температур, сохранить цвет у окрашенных волос, сделать процесс укладки комфортным и легким, убрать эффект пушения на волосах, сохранить естественный блеск и многое другое.