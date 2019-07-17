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Фото: Архив пресс-службы

Dyson выпустит новые насадки для фена-бестселлера

Dyson продолжает работать с инновационными технологиями в сфере красоты. Компания запускает три новых насадки для фена Dyson Supersonic: для высушивания волос, для мелких кудрей, насадка-кондиционер и усовершенствованный диффузор.

Применение новых конструкций и технологий позволят защитить кожу головы от повышенных температур, сохранить цвет у окрашенных волос, сделать процесс укладки комфортным и легким, убрать эффект пушения на волосах, сохранить естественный блеск и многое другое.

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