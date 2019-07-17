Greenpeace включил Казань в число наиболее загрязненных диоксидом азота городов

Greenpeace поставил Казань на девятую строку рейтинга наиболее загрязненных диоксидом азота крупных городов России в результате выхлопов автотранспорта. Средняя концентрация диоксида азота в воздухе столицы Татарстана с июня 2018 года по май 2019 года составила 0,19 еД, утверждает организация, ссылаясь на данные спутников проекта Tropomi.

Наиболее загрязненными Greenpeace считает Москву (0,78 еД) и Санкт-Петербург (0,38 еД) в связи с большим количеством транспорта в этих городах. На третьем месте рейтинга находится промышленный Челябинск (0,38 еД), где также периодически фиксируется превышение норм оксида углерода, формальдегида, фенола, фторида водорода, сероводорода, аммиака и взвешенных веществ. На последнем, 15-м месте, расположен Волгоград, где с июня прошлого года по май 2019 года средняя концентрация диоксида азота составила 0,12 еД.

«Присутствие диоксида азота в атмосфере приводит к образованию мелкодисперсных взвешенных частиц (PM2,5) и озона в тропосфере, двух наиболее важных переносимых по воздуху загрязнителей с точки зрения ущерба здоровью населения во всем мире. Долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности во всем мире»,— говорится в сообщении российского отделения Greenpeace.

“Ъ-Казань”