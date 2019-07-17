Разовая поездка в транспорте Перми по новому меню может составить 28 руб.

Администрация Перми подготовила проект нового тарифного меню, который предполагает разные способы оплаты за проезд в общественном транспорте города, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, тарифное меню в Перми предполагается внедрить с 2020 года. Для его разработки создана специальная рабочая группа. У пассажиров появится возможность самостоятельно выбрать удобный для них тип оплаты: наличными средствами или оплата проезда за безналичный расчет. Предполагается, что при безналичной оплате и по проездному стоимость проезда будет меньше, чем разовая поездка.

В Перми по проектным расчетам стоимость разового билета за наличные составит 28 рублей, за безналичный – 24 рубля, отмечают в мэрии и добавляют, что эти цифры являются средними показателями по городам ПФО. Так, разовый билет за наличный расчет в Самаре сегодня составляет 28 рублей, за безналичный – 23 рубля, в Казани – 27 рублей и 25 рублей соответственно.

Сейчас стоимость проезда в городском транспорте – 20 руб. Весной, когда рабочая группа начинала работу по тарифному меню, сообщалось, что разовая стоимость проезда может вырасти до 26 руб.

Также по предложению рабочей группы были разработаны несколько видов проездных документов для всех категорий пассажиров: на сутки, месяц, квартал и год. Суть этого вида оплаты будет заключаться в количестве поездок: чем больше пассажир пользуется услугами общественного транспорта, тем ниже для него становится цена одной поездки. При этом сохранится действие льготных проездных документов для всех категорий: школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов.

Кроме того, рабочей группе предстоит оценить целесообразность продолжения действия системы бесплатных пересадок. В 2019 году эта система опробована на 13 автобусных маршрутах и городском электротранспорте. Она позволяет пермякам по одному билету добраться из одного района в другой, при этом экономить средства вне зависимости от того, куда они планируют поехать.