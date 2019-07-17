Челябинск вошел в тройку городов с наибольшим уровнем загрязнения выхлопными газами

Челябинск оказался на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота, который выделяется при горении топлива. Рейтинг составил Greenpeace на основе данных со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года.

Средняя концентрация диоксида азота в атмосфере Челябинска за год составила 0,38 единицы Добсона. В Москве показатель вдвое выше – 0,78 единицы. В соседнем с Челябинском Екатеринбурге загазованность составляет 0,24 единицы.

Диоксид азота – продукт горения топлива, его основным источником является автомобильный транспорт. Это опасный токсический газ, который при длительном воздействии вызывает респираторные симптомы и заболевания легких. В Greenpeace считают, что из-за увеличения концентрации диоксида азота в городах повышается смертность.