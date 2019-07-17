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ФАС завершила рассматривать дело по факту сговора возчиков ТКО

Комиссия Пермского УФАС России завершила рассмотрение дела по сговору компаний на рынке вывоза ТКО, сообщается в пресс-релизе ведомства. По версии антимонопольного органа, в сговор вступили три компании: ИП Манакина, ООО «ВМ-Сервис», ООО «ВМ-Транс».

«Предприниматели координировали свои действия на трех аукционах, в итоге их манипуляций каждой компании досталось по лоту. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела, в рамках которого на организации будут наложены штрафы в размере 1/25 от суммарного дохода за предыдущий год, должностные лица предприятий также понесут административную ответственность», - сообщает Пермское УФАС.

Напомним, ранее руководитель управления Александр Плаксин говорил, что факты сговора выявлены по пяти лотам, что составляет почти 50% от их общего числа. Как считает УФАС, по трем лотам в сговор вступили ООО «ВМ-Транс», ООО «ВМ-Сервис» и ИП Татьяна Манакина. В частности, речь идет торгах на оказание услуг по вывозу ТБО на территории Коми-округа, южных районах Пермского края, а также части Перми и Пермского района. Также он сообщил, что материалы проверок будут переданы в СУ СКР по Пермскому краю для принятия процессуального решения.

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