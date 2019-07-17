В Смольном заявили, что территорию у Ивановского карьера откроют в сентябре

Работы по благоустройству общественного пространства у Ивановского карьера в Невском районе Петербурга будут завершены в сентябре. Общая стоимость работ составит 246 млн рублей. Об этом во время посещения территории будущего парка журналистам заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает ТАСС.

На территории площадью более 10 га оборудуют зоны отдыха, детские и спортивные площадки, у воды будут обустроены обзорные площадки, вдоль Белевского проспекта появятся беговая и велосипедная дорожки. Также у Ивановского карьера построят амфитеатр со сценой и навесом, высадят 5 тыс. кустарников, 578 лиственных и 82 хвойных деревьев.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что территория возле Ивановского карьера в Петербурге будет благоустроена по проекту, который выполнила компания «Нескучный сад».