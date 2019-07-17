Челябинское УФАС ищет признаки сговора при закупке эндопротезов для областной больницы

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении должностных лиц областной клинической больницы и ООО «Веста» по признакам сговора на торгах. Компания в 2018 и 2019 годах выиграла 7 аукционов на поставку эндопротезов и сопутствующего медицинского оборудования на общую сумму 10 млн руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Нарушения были выявлены следователями СК России по региону в рамках расследования уголовного дела в отношении сотрудника областной больницы. В большинстве случаев ООО «Веста» было единственным участником закупок, и получало контракты по максимальной цене. В материалах дела есть стенограмма телефонных переговоров подозреваемого с представителем компании, где они договариваются о поставках товаров до того, как аукционы были размещены на сайте госзакупок.

Челябинское УФАС вынесет решение по делу 26 июля.