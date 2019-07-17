В Сальске женщину осудили за незаконное подключение к газопроводу

Городской суд Сальска Ростовской приговорил местную жительницу к девяти месяцам ограничения свободы за серию незаконных подключений к газовым сетям (ч.1 ст.215.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону». В течение этого времени осужденной запрещено менять место жительства и выезжать за пределы Сальского района.

Поставщик газа трижды приостанавливал газоснабжение абоненту из-за просроченных долгов за газ и дважды оставлял акт о самовольном подключении к сети газораспределения и незаконном потреблении. Нарушительницу два раза штрафовали на 10 тыс. руб. по ст.7.19 КоАП РФ, а за третье подобное нарушение привлекли к уголовной ответственности.

Дарья Голякова