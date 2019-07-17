Власти Екатеринбурга не смогут до 2021 года перевести начальную школу на обучение в первую смену

В Екатеринбурге не смогут выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о переводе начальной школы на обучение в первую смену до 2021 года. Об этом сообщила начальник Управления образования администрации города Екатерина Сибирцева. По ее словам, это связано с тем, что в некоторых районах с новой застройкой в школах не хватает мест. При этом чиновники считают возможным перевести школьников на обучение в первую смену к 2025 году, пишет Znak.com.

В Екатеринбурге есть проблема с нехваткой школ в микрорайонах с массовой застройкой. Ранее сообщалось, что для решения этой проблемы необходимо 40 млрд руб. Таких средств в бюджете города нет.

В этом году в 41 екатеринбургской школе количество желающих записать детей в первые классы превысило число имеющихся мест. Чтобы обеспечить местами всех детей, в некоторых школах придется создавать дополнительные классы.