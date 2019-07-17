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Фото: Архив пресс-службы

Актер Джон Бойега стал амбассадором Jo Malone London

Глобальным послом бренда Jo Malone London назначен британский актёр Джона Бойега. Он стал первым джентльменом, представляющим ароматы бренда, олицетворяя истинно британский стиль.

Джон Бойега родился и вырос в Лондоне. Широкую известность ему принесла роль Финна в киносаге «Звёздные войны». Актер был удостоен премии BAFTA и награды Каннского кинофестиваля. В 2016 году Джон основал собственную кинокомпанию Upper Room Productions, а в 2018 году на экраны вышла спродюсированная Джоном лента «Тихоокеанский рубеж 2», в которой он сыграл главную роль.

Любимый аромат Джона — Bronze Wood & Leather. Обычно он сочетает его с Oud & Bergamot Cologne Intense.

«Мне нравится креатив и увлекательные истории Jo Malone London, — признается Бойега. — У нас одинаковый взгляд на сотрудничество — честный и открытый диалог»

Напомним, что марка Jo Malone London выпускает парфюмерию, не привязанную к гендеру: ароматами марки одинаково могут пользоваться как мужчины, так и женщины. Однако мужчина стал послом бренда впервые. Ранее амбассадорами Jo Malone London были модели Поппи Делевинь и Карен Эльсон.

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