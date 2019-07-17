Горсуд Петербурга оставил в силе решение нижестоящего суда по иску Максима Резника

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Невского районного суда по иску депутата Заксобрания Максима Резника о защите чести и достоинства к учредителю издания «Мы можем.ру» Василию Романову.

Иски о защите чести и достоинства господин Резник подал в Невский и Смольнинский райсуды в феврале. 21 февраля Смольнинский райсуд отказал истцу в привлечении к делу врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Невский районный суд оставил дело без рассмотрения.

Напомним, что иск в райсуд к Василию Романову и Александру Беглову (как физическому лицу) Максим Резник подал в связи с тем, что последний, якобы, приписал депутату слова о необходимости сдачи Ленинграда фашистам. При этом в ходе рассмотрения апелляции учредитель издания «Мы можем.ру» заявил, что при подготовке публикации использовал информацию из мессенджера Telegram, не являющегося СМИ, и потребовал признать выступление Александра Беглова публичным.

После судебного заседания господин Резник сообщил, что собирается и дальше подавать апелляции, в том числе и в Европейский суд. «Хоть до межгалактического суда дойдем»,— заявил депутат.

Олег Дилимбетов