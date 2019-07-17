В «Алабуге» открыли завод по производству строительной химии мощностью 10 тысяч тонн в год

В особой экономической зоне «Алабуга» открылся завод «Технониколь-Алабуга» по производству однокомпонентных полиуретановых монтажных пен. Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, проектная мощность предприятия составляет 10 тыс. тонн продукции в год.

Завод будет производить 60 наименований продукции под двумя брендами — «Технониколь» (группа компаний Игоря Рыбакова и Сергея Колесникова) и Boerner (марка, основанная в Германии, была приобретена господином Колесниковым в 2015 году). В течение трех лет планируется запустить вторую линию, которая позволит увеличить мощность вдвое.

Объем заявленных инвестиций в первый этап составил 650 млн руб.

“Ъ-Казань”