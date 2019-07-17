Дмитрий Шишкин презентовал вторую очередь швейной фабрики в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылась вторая очередь швейной фабрики Uniform Atelier портновской мануфактуры Shishkin. По словам основателя швейной фабрики Дмитрия Шишкина, там уже завершена установка швейного оборудования, печатных и вязальных машин и автоматизированного утюжильного оборудования. Таким образом, фабрика выходит на полную мощность и сможет производить более 300 тыс. изделий в год.

Общая площадь первой и второй очередей составляет более 2,5 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций — более 110 млн руб., из них 80 млн руб. — собственные средства. Около 30 млн руб. получены от региональных фондов поддержки бизнеса.

Первую очередь запустили в конце 2017 года. В России это первая швейная фабрика с максимальной автоматизацией всех производственных процессов. «За счет нового оборудования (швейных, печатных и вязальных машин) производство полностью автоматизировано. Разработка лекала, раскраивание тканей, пошив и брендировние происходит в одном месте. Это позволяет в краткие сроки создать продукцию в достаточно больших объемах»,— рассказал господин Шишкин. В общей сложности на фабрике будет работать 170 специалистов.

Швейная фабрика Uniform Atelier разрабатывает и производит специализированные спортивные и повседневные коллекции одежды и аксессуаров. 60% продукции продается за рубеж, в частности в Германию и Австрию. На международной промышленной выставке «Иннопром» господин Шишкин представил коллекцию одежды совместно с брендом Putin Team. По его словам, разработанную вместе с Минпромторгом РФ линию одежды Putin Team после запуска массового производства планируется продавать в Европе.

Яна Рустамова