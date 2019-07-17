В Минводах на рейсе из Стамбула задержали три партии турецких товаров

В аэропорту «Минеральные Воды» в ходе таможенного контроля из Стамбула у пассажиров изъяли 257 единиц турецкой одежды, сообщает пресс-служба Серверо-Кавказского таможенного управления.

Один из пассажиров рейса при прохождении таможенного контроля воспользовался «зеленым» коридором. Однако при проверке багажа на рентгенаппарате у него обнаружили мужские футболки и детские рубашки, всего 101 штука.

«В сопровождаемом багаже я привез с собой новые вещи на подарки родственникам, которых у меня очень много, перечислить фамилии родственников не могу, потому что не помню», - передает пресс-служба объяснение пассажира.

Еще две женщины пытались ввезти из Турции 156 платьев. По словам нарушительниц, товары предназначались родственникам, а также для продажи на рынке и среди знакомых.

Товары у пассажиров изъяли и поместили в камеру хранения Минераловодской таможни. В отношении нарушителей возбудили дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Дарья Голякова