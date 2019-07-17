«Ростелеком» готов потратить на строительство линий связи в Черноземье еще около 1 млрд рублей

ПАО «Ростелеком» объявило пять тендеров на строительство линий связи в шести регионах на общую сумму 1,2 млрд руб., следует из аукционной документации. Компании необходимо провести комплекс работ по строительство волоконно-оптических и медных линий связи, строительно-монтажные и пусконаладочные работы для предоставления комплексных услуг связи клиентам сегмента B2B/B2G/B2O.

Четыре лота с начальной ценой контракта 204 млн руб. каждый разыгрывают право на строительство в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, еще один лот с начальной ценой 399 млн руб. объединил работы в Брянской и Орловской областях. Участвовать в торгах могут только субъекты малого и среднего предпринимательства, уточняется в документации. Заявки принимаются до 29 июля, итоги торгов подведут 29 августа.

Напомним, ранее «Ростелеком» планировал потратить 5,1 млрд руб. на строительство линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» во всех регионах Черноземья.

Александр Прытков