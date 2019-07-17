Бывший начальник УФСКН Пермского края хочет стать судьей

Как стало известно "Ъ-Прикамье", квалификационная коллегия судей Пермского края рекомендовала назначить бывшего начальника УФСКН по Пермскому краю Александра Малиновского мировым судьей судебного участка в Ординском районе. Эту информацию подтвердили в краевом суде. Сейчас господин Малиновский занимает должность замначальника отдела организации оперативно-профилактических операций и противодействия наркопритонам ГУНК МВД России. В МВД Александр Малиновский перешел на службу после ликвидации ФСКН в 2016 году. В пермское управление он пришел работать в 2013 году на должность заместителя начальника, в 2015 году был назначен начальником управления.

Тогда же прикамское управление ФСКН оказалось в центре скандала. В 2014 году в отношении трех сотрудников отдела по контролю за легальным оборотом наркотиков по материалам ФСБ были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности). Как установили следствие и суд, желая повысить основные показатели своей работы, они инсценировали сбыт сильнодействующих веществ жителем Пермского края. В отношении него потом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ). В противном случае оперативники угрожали привлечь его к ответственности по более «тяжелой» статье. В результате 17 июля 2015 года приговором Пермского краевого суда все трое были осуждены. Один из них был оправдан по эпизоду с фальсификацией, но получил шесть лет за превышение полномочий с применением насилия.

После расформирования ФСКН Александр Малиновский занял должность руководителя по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД края, но в итоге ушел с этой должности. По одной из версий, он не сработался с новым начальником главка Михаилом Давыдовым. В управлении эту информацию опровергали.