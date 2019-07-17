Большое кино о сексуальных мошенницах Вышел трейлер криминальной комедии о стриптизершах с Дженнифер Лопес и Карди Би в главных ролях

49-летняя Дженнифер Лопес долго заинтриговывала своих подписчиков в Instagram видео танцев на пилоне. Таким образом, звезда готовилась к съемкам в фильме «Hustlers» о стриптизершах-аферистках, пару в котором ей составила рэперша Карди Би, в прошлом действительно танцовщица в ночном стриптиз-клубе. Сегодня в сети появился первый трейлер криминальной комедии.

Сюжет картины основан на реальных событиях, описанных в статье Джессики Пресслер из New York Magazine, в которой она рассказывала о группе танцовшиц-аферисток. Красавицы обманом похищали у своих богатых клиентов с Уолл-Стрит десятки тысяч долларов.

Кроме Джей Ло и Карди Би, для которой этот фильм станет дебютом в большом кино, в съёмках «Hustlers» («Стриптизерш») приняли участие Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Констанс Ву и Кеке Пальмер. Автором сценария, режиссером и продюсером стала Лорин Скафария, известная по работе над мелодрамой «Ищу друга на конец света» с Кирой Найтли и Стивом Кареллом.

Мировая премьера фильма состоится 13 сентября, в России фильм выйдет в прокат 12 сентября. Кроме того, у российских поклонников есть возможность увидеть Дженнифер Лопес вживую — в рамках своего большого концертного тура, приуроченного к ее 50-летию, звезда даст два концерта: 4 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, а 11 августа — в Санкт-Петербурге.