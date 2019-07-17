«Урсдону» выплатят 13,8 млн рублей компенсации потерь от птичьего гриппа

Из резервного фонда Ростовской области выделили более 13,8 млн руб. на возмещение ущерба, понесенного предприятием «Урсдон» (входит в ГК «Евродон») в результате ликвидации очагов птичьего гриппа, сообщает пресс-служба губернатора региона. Сумма компенсации рассчитана исходя из средней рыночной цены на сельскохозяйственную птицу и яйцо – по данным Ростовстата.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в январе этого года на двух площадках «Урсдона» выявили птичий грипп. На площадках ввели карантин и провели мероприятия по ликвидации очагов заболевания. В результате вспышки птичьего гриппа на площадках «Урсдона» было полностью уничтожено поголовье птицы и изъяты все яйца индейки.

Дарья Голякова