При свердловском регоператоре по обращению с ТКО начал работу Общественный совет

При региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Свердловской области (Восточная зона) ЕМУП «Спецавтобаза» появился Общественный совет.

Как сообщили в «Спецавтобазе», в его состав вошли 15 человек — экологи, общественники, депутаты и журналисты. Председателем стал глава НКО «Окружная гильдия экологов» Евгений Тюльканов, секретарем — председатель регионального экологического общественного движения Свердловской области «Зеленый Фронт» Сергей Лоскутов.

На первой встрече совета «Спецавтобаза» представила отчет работы за первые полгода с начала реализации «мусорной реформы». По словам исполняющей обязанности директора предприятия Натальи Зубовой, собираемость платежей в Восточной зоне достигла 68%. Общественники из отдаленных территорий спрашивали регоператора о то, кто и как должен организовать контейнерную площадку, как сделать перерасчет, просили пересмотреть графики вывоза ТКО из частного сектора. По итогам заседания было решено, что в течение недели председатель совета будет собирать предложения и вопросы от участников для формирования повестки следующей встречи.

С 1 января 2019 года в России началась реализация «мусорной реформы», по которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО отвечает регоператор. В Свердловской области заключены договоры с тремя предприятиями: в Северной зоне — с «Рифеем», в Западной — с «Экосервисом», в Восточной — с ЕМУП «Спецавтобаза».