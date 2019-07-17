Один из игроков «Зенита» может перейти в итальянскую «Сампдорию»

В ближайшее время футбольный клуб «Зенит» может согласовать продажу одного из игроков. По словам журналиста Василия Конова, на которого ссылается Sports.ru, стоимость контракта составит более €10 млн. При этом информация о том, кто именно покинет «Зенит» за эту сумму, пока не разглашается.

Предполагается, что этим футболистом может стать аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони — он перейдет в итальянскую «Сампдорию».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что арендовать полузащитника с правом последующего выкупа его трансфера хотел другой клуб серии А — «Аталанта».