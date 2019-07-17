Ввод жилья в Пермском крае вырос на 3%

В Пермском крае за пять месяцев 2019 года сдано в эксплуатацию 314,3 тыс. кв. м жилья, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные публикует Пермьстат. На 2019 год план ввода жилья в Пермском крае согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, составляет 1050 тыс. кв. м. «Эти показатели подтверждаются намерениями строителей. Согласно проектным декларациям, в 2019 году застройщики планируют ввести 60 многоквартирных домов общей площадью 560 тыс. кв. м. Более 400 тыс. кв. м должно составить индивидуальное жилищное строительство»,— отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства Пермского края Михаил Сюткин, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

Ранее Пермьстат опубликовал показатели, характеризующие жилищный фонд Пермского края в 2018 году. В соответствии с опубликованными данными, на конец 2018 года общая площадь жилищного фонда в Пермском крае составила 62,9 млн кв. м. На конец 2017 года она составляла 61,8 млн кв. м. Таким образом, за год общая площадь жилищного фонда увеличилась более чем на 1 млн кв. м, или на 1,7%.