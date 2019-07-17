«Audemars Piguet во многом — бренд особенный»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова — о том, зачем Audemars Piguet проводит для своих клиентов турнир по гольфу в Дубае.

Летом Москву посетил генеральный директор независимой часовой марки Audemars Piguet Франсуа Бенамьяс. Я не могла упустить случай встретиться с ним. Ведь Audemars во многом — бренд особенный. На его успешные модели выстраиваются очереди не меньше, чем на Birkin от Hermes. Сама компания поддерживает такие «элитарные» проекты, как Большой театр, (с последним, к слову, в этом году празднуют десятилетие партнерства), что не мешает быть его фанатами звездам хип-хопа. Представляет свои часы марка тоже не как все. С этого года Audemars Piguet решил отказаться от участия в выставке SIHH и представлять свои новинки в рамках разных мероприятий, например, на таком нестандартном, как турнир по гольфу для клиентов, на котором они соревнуются с лучшими игроками мира.

Отказ от выставки понятен, и мы о нем уже рассказывали: Audemars отказывается от ритейлеров, а выставки — все больше для дистрибуторов. Но почему гольф? Исчерпывающе объяснил это Бенамьяс: «Гольф — единственный вид спорта, в котором игрок любитель может играть с чемпионами. И эта игра доставит всем удовольствие. Если любителя выпустить на баскетбольную площадку с Леброном Джеймсом или на теннисный корт с Сереной Вильямс, то приятных эмоций от игры не получит никто».

Именно поэтому Audemars решил сделать постоянным турнир для клиентов в Дубае — здесь приглашенные могут поиграть с лучшими игроками мира и первыми увидеть новые часы. Дубай был выбран потому, что тут легко собрать профессионалов-посланников марки (а их сейчас 22 и еще три контракта в стадии заключения). Второе и третье по значимости места для таких турниров — США и Великобритания.

Что интересно, Audemars Piguet сотрудничает только с игроками-мужчинами. «LPGA не прилагает усилий к тому, чтобы промоутировать женский гольф. Это просто кошмар: они худшие из худших промоутеров для этого спорта. Я могу сказать правду, потому что мне все равно на реакцию. Деньги из спорта уходят, они просто не умеют делать свою работу», — Бенамьяс знает, что говорит: до часовой карьеры он строил карьеру в гольфе, в 18 лет был профессиональным игроком. Да и сейчас на одной лунке он может выиграть у лучших профессионалов мира, но конечно, не на восемнадцати.