Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает об истории Царево и своих впечатлениях от поездки на Mercedes-Benz.

Имение Царево сегодня в Пушкинском районе Подмосковья. В место с таким названием поехать на Mercedes-Benz было, конечно, символично. Плюс еще Царево и C-Сlass — тоже некое созвучие. Хотя все это несерьезно, просто по дороге вспомнил, что есть люди, готовые в любом совпадении или даже отсутствии такового видеть знак. Мне же нужно было внимательно следить за дорогой и читать ее знаки, так как двухлитровый седан Mercedes-Benz C 300 с задним приводом повадками своими напоминал спорткар, а камеры видеонаблюдения в Подмосковье чуть ли не на каждом шагу.

Есть много версий происхождения названия Царево. В 1564 году здесь останавливался Иван Грозный. По легенде, здесь был похоронен его сын от второй жены, черкесской княжны Марии, умер он возрасте года или двух лет, в пути, и над могилой его сначала была поставлена часовня, а потом деревянный храм. Здание же Никольского храма, построенного гораздо позже, действительно великолепно: оно создано в величественном стиле русской готики, популярном в конце XVIII века. Центральный шпиль — высокий, четыре плотно прижатых к нему боковых — поменьше. Все они были увенчаны крестами, но в наши дни сохранился только один центральный. Внутри храм впечатляет своим пространством. Основной объем великолепно освещается высокими окнами ротонды и нижнего яруса. А недавно восстановили полуразрушенные Святые ворота, украшенные в одном стиле с храмом пятью шпилями.

В общем, Царево — уникальное место. И Mercedes-Benz на фоне старинной русской архитектуры смотрелся весьма выразительно. Но это, опять же, не знак, а лишь подтверждение того, что автомобили с трехлучевой звездой прекрасно гармонируют с любым антуражем.