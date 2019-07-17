«Страсти бушуют в европейском антикварном мире»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о конфликте, который разгорелся вокруг ярмарки в Париже.

Парижская биеннале переживает не лучшие времена. Когда-то это была знаменитейшая Биеннале антикваров (La Biennale des antiquaires). Ее история началась в 1956 году, и она много десятилетий служила законодателем мод на антик-рынке Европы. С временем накапливались проблемы: новым операторам рынка трудно было попасть в пул, ювелирные дома все больше начинали доминировать.

Так что с 2015 года, оставаясь биеннале по названию, ярмарка стала ежегодной, ювелиров изгнали вон, но вместе с ними ушли и многие участники с мировыми именами. А в 2016-м случилась новая напасть: в связи с расследованием по делу о поддельной мебели в стиле Людовика XIV из числа участников были исключены еще некоторые заметные экспоненты. Организатор ярмарки, Национальный синдикат антикваров (SNA), объявил об учреждении экспертной комиссии, состоящей из специалистов двух независимых компаний, CNE (Национальная компания экспертов) и SFEP (Национальный синдикат экспертов, специализирующихся на произведениях искусства и предметах коллекционирования).

И вот теперь новый конфликт в связи с ярмаркой. О нем пишет на сайте иностранный корреспондент The Art Newspaper Russia. Итак: «за два месяца до открытия Парижской биеннале, которая должна пройти 13-17 сентября, оба председателя ее экспертной комиссии покинули свои посты. Это произошло из-за того, что вопреки их рекомендациям к участию в ярмарке были допущены экспоненты, деятельность которых проверяется в рамках уголовных расследований». И Бернар Кастен, глава CNE, и Мишель Маке, руководитель SFEP — ушли оба.

По информации The Art Newspaper Russia, суть конфликта в том, что оба директора были против участия галереи Phoenix Ancient Art (Женева-Нью-Йорк), которая сейчас подозревается в торговле древностями, незаконно вывезенными из Сирии. А также против продавца племенного искусства Пабло Тушалома. Его отец, тоже антиквар, Эрик Тушалом судится с группой экспертов из-за поддельной мебели Жана Пруве периода 1950-х.

Вот такие страсти бушуют в европейском антикварном мире.