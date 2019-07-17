Автопроизводители примут в расчет эмоции водителей

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает, каким образом искусственный интеллект поможет улучшить самочувствие водителя и пассажира.

Когда-то в каком-то журнале видел шутливый тест на знание правил дорожного движения. Вопрос: «В каких случаях можно двигаться по встречной полосе?» Он предполагал три варианта ответа: «когда вы недавно вернулись из Японии», «когда вам необходимо разглядеть номер дома на нечетной стороне улицы» и «по настроению». Шутки шутками, но ученые давно уже пришли к выводу, что наше эмоциональное состояние сказывается на нашей манере и способностях управлять автомобилем. А поскольку автомобили сегодня учатся всячески помогать своим водителям, то они должны уметь и распознавать их настроение.

«Оставь меня старушка, я в печали», — эта фраза Ивана Васильевича из одноименной пьесы Михаила Булгакова и гайдаевского фильма косвенно подтверждает, что царь был настоящим. Вряд ли в XVI веке по мимике лица умели определять печаль и другие эмоции столь же однозначно, как сейчас. Слегка опущенные верхние веки и уголки рта, рассеянный взгляд — признаки печали сегодня может считывать камера, а компьютер — делать выводы.

Распознавание эмоций, как бессознательных реакций на ситуацию, сегодня используют не только службы охраны, но и автопроизводители. Например, компания Jaguar Land Rover разрабатывает новую технологию на базе искусственного интеллекта для улучшения самочувствия водителей. Данные с камер и биометрических датчиков помогут узнать об утомлении, излишнем напряжении или стрессе и скорректировать их воздействие посредством настройки температуры, освещения, вентиляции и мультимедиа. Для пассажиров задних сидений будет действовать другая программа, настроенная на релаксацию: усталое состояние станет сигналом для затемнения окон или приглушения освещения.

Персональные данные об эмоциях каждого конкретного водителя или пассажира будут постоянно обновляться, позволяя системе достичь максимально полезного эффекта. Остается только надеяться, что в будущем, когда эта система заработает во всех автомобилях, персональные данные не утекут в сеть и не дадут кому-то возможность управлять нашими эмоциями с своих целях.