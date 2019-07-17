Житель Ставрополья дал сотруднику ФСБ взятку в 20 млн рублей

В отношении жителя Нефтекумска возбудили уголовное дело за дачу взятки (ч. 5 ст 291 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК

РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в мае этого года подозреваемый представлял интересы ООО «Регион Спец Экология» и ООО «Югстрой» и предложил старшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ России по Ставропольскому краю взятку в размере 20 миллионов рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий на этих предприятиях. Злоумышленник передал деньги, после чего его задержали спецслужбы. Расследование уголовного дела продолжается.

Дарья Голякова