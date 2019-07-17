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Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам

Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам «Надежный», «Основной доход» и «Премиальный» на 0,05%.

Предложение действительно для клиентов, готовых разместить на депозите суммы от 750 тысяч рублей. Теперь максимальная ставка по наиболее доходному вкладу «Надежный» (при условии размещения требуемой суммы сроком на 1 год) составит 7,55% годовых.

На аналогичную величину выросли годовые ставки по вкладу «Открытый» с суммой вложений от 50 тысяч рублей. С более подробной информацией по обновленной линейке вкладов можно ознакомиться здесь.

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