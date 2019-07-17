Альфа-Банк в Краснодаре провел выпускной для студентов программы «Альфа-Шанс»

В Кубанском Государственном университете состоялся выпускной для студентов второго курса, участвовавших в программе «Альфа-Шанс». В мероприятии приняли участие Михаил Барышев, проректор по научной работе и инновациям КубГУ, Анна Патлина, председатель СНО КубГУ, член молодежного научно-технического совета Краснодарского края и Управляющий ОО «Краснодарский» Альфа-Банка Антон Кузнецов.

Десять первокурсников, отобранных в октябре 2017 года, получали ежемесячную стипендию от Альфа-Банка на протяжении двух первых лет обучения в университете. Среди стипендиатов программы студенты разных факультетов КубГУ: экономического, физического, географического, управления и психологии, химии и высоких технологий.

«Очень много талантливых и амбициозных ребят учатся в КубГУ, – рассказал Управляющий ОО «Краснодарский» Альфа-Банка Антон Кузнецов, – Мы с радостью помогаем студентам, стараемся мотивировать их делать чуть больше остальных, быть успешнее и достигать поставленных целей».

Мероприятие проходило в КубГУ, и каждый выпускник рассказал, чего он достиг за время учебы, и как помогла ему стипендия.

Михаил Барышев, проректор по научной работе и инновациям КубГУ:

«Не первый год мы сотрудничаем с Альфа-Банком в рамках программы «Альфа-Шанс». С каждым годом растет количество студентов, желающих участвовать в конкурсе на получение стипендии. Это единственный стипендиальный ресурс, доступный первому и второму курсу, что, несомненно, радует».

Анна Патлина, председатель СНО КубГУ, член молодежного научно-технического совета Краснодарского края:

«Первые два курса являются непростыми для студентов. Помимо классической адаптации, студенты сталкиваются еще с рядом трудностей, одной из которых является то, что почти все дополнительные мотивационные стипендии, позволяющие вести научную деятельность, начинают выплачиваться только с третьего курса. В результате, даже при большом желании у студента первого или второго курса нет дополнительной возможности печататься в журналах или ездить на конференции. Стипендия Альфа-Банка рассчитана на 1-2 курс, что дает больше возможностей для студентов».

Стипендиальная программа «Альфа-Шанс» реализуется Альфа-Банком более 20-лет. В 2013 году она стала федеральной. В настоящее время партнерами программы являются 19 ведущих вузов в 14-ти городах России. Кубанский государственный университет, один из самых крупных вузов Юга России, входит в число партнеров программы.