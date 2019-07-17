17 июля, среда
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

В Саратовской области расследуются дела о некачественном ремонте дорог

В Саратовской области возбуждено два уголовных дела по фактам некачественного проведения ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Уголовные дела находятся в стадии расследования.

Уголовные дела были возбуждены на основании материалов проверок, проведенных надзорным ведомством. Ревизия показала многочисленные нарушения законодательства, повлекшие ненадлежащее состояние автомобильных дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, в виде ям, выбоин дорожного полотна, отсутствия разметок, пешеходных ограждений, при бездействии органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Благодаря принятыми прокуратурой мерам в Ивантеевском районе области на участках дорог вблизи МОУ «Гимназия с. Ивантеевка», МОУ «СОШ с. Ивантеевка» установлены дорожные знаки 1.23 «Дети». В Пугачевском районе на трех участках автомобильных дорог восстановлено освещение.

Сергей Петунин


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский проект

пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя