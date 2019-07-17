На правительство Ростовской области подали в суд из-за сорняков у «Ростов-Арены»

АО «Крокус» подало иск к административной инспекции Ростовской области в Арбитражный суд о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении. Информация об этом есть в картотеке суда. В пресс-службе суда “Ъ-Юг“ сообщили, что поводом для иска стала нескошенная трава и сорняки вокруг «Ростов-Арены».

«Административная инспекция Ростовской области 27 июня этого года привлекла компанию к административной ответственности в виде предупреждения. Кроме того, “Крокусу“ вынесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения», - сказали в пресс-службе.

Поводом для привлечения компании к ответственности стало нарушение правил благоустройства Ростова. В частности, у стадиона «Ростов-Арена» не была покошена трава. «Крокус» с постановлением не согласился. В иске компания указала, что территория у «Ростов-Арены» является местом общего пользования, а «Крокус» не заключал контрактов на содержание этой территории и уход за зелеными насаждениями.

«Обязанность по содержанию мест общего пользования несет собственник — в данном случае Ростовская область или муниципалитет», — процитировали заявление в пресс-службе суда.

Таким образом, «Крокус» указывает, что административная инспекция нарушила закон, вынеся постановление об административном правонарушении в его адрес.

Дарья Голякова