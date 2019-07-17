В Ленобласти откроют амбулаторию за 330 млн рублей

Во Всеволожском районе Ленинградской области откроется амбулатория за 330 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, в построенной амбулатории есть акушерско-гинекологический кабинет, детское, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, кабинеты врачей узких специальностей и рентгено-диагностический кабинет.

Кроме того, у инвестора за 8,3 млн рублей выкуплено помещение под фельдшерско-акушерский пункт. Амбулатория в Вартемягах и ФАП в Рапполово будут являться структурными подразделениями Токсовской межрайонной больницы.

Открытие медицинских учреждений запланировано на 22 июля.