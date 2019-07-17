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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

ФРП выделит Краснотурьинскому заводу строительных компонентов 70 млн рублей

Фонд развития промышленности РФ (ФРП) предоставит Краснотурьинскому заводу строительных компонентов (Свердловская область) 70 млн руб. льготного займа на организацию производства строительных газобетонных (ячеистых) блоков. В пресс-службе фонда уточнили, что общая стоимость проекта составляет 288,2 млн руб. 30 млн руб. предприятие получит в виде займа от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Рецептура газообразователей, которые планирует выпускать завод, разработана компанией и является ее ноу-хау. Продукция будет выпускаться под торговой маркой «Газобето». Новые цеха размесятся на территории индустриального парка «Богословский».

Завод планирует установить отечественное оборудование для выпуска газообразователей в виде пудр и паст, которые используются для производства строительных блоков. Основные потребители — производители мелких стеновых блоков из ячеистого газобетона. Реализация проекта позволит обеспечить отрасль специализированным продуктом с качественными характеристиками на уровне европейских аналогов, уверены в ФРП.

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