«Россети Сибирь» направит на модернизацию электросетей Кузбасса 18 млрд рублей

Компания «Россети Сибирь» инвестирует до 2028 года в модернизацию электросетей Кузбасса более 18 млрд руб. Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня подписали генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Соглашением предусмотрены мероприятия по повышению надежности подстанций и распределительных пунктов, распределительных сетей всех классов напряжения. В частности, 3,5 млрд руб. будет инвестировано на проекты по цифровизации сетей»,— сообщает пресс-служба компании.

Власти Кемеровской области заявили о готовности способствовать созданию условий для обновления основных фондов кузбасского филиала «Россети Сибирь», в том числе, за счет консолидации электросетевых активов под единым оператором.

Оксана Павлова