Гендиректору «Новых технологий» грозит шесть лет лишения свободы за покушение на мошенничество

Прокурор Димитровграда Ульяновской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 50-летнего Станислава Егорычева, бывшего гендиректора и основного совладельца ООО «Группа Компаний “Новые Технологии”» (исключено в ноябре 2018 года их ЕГРЮЛ по решению налоговых органов), обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ). В прошлом Станислав Егорычев также занимал должности директора научно производственного предприятия «Димитровградский механический завод».

Как показало следствие, Станислав Егорычев организовал представление в инспекцию ФНС фиктивных документов в качестве обоснования для возмещения НДС. В 2016 году в ИФНС были им направлены договоры оказания услуг и поставки, счета-фактуры и товарные накладные, «свидетельствовавшие об участии компании в интересах иных организаций в приеме и сдаче оборудования на территории Казахстана». Однако следствие показало, что в реальности компания этой деятельностью не занималась, сообщает ведомство, отмечая, что федеральному бюджету мог быть причинен ущерб в размере более 350 тыс. руб.

Обвиняемый своей вины не признал, следствию заявлял, что с 2016 года компания уже не работала, но договоры реальные, а ошибку о возмещении НДС совершила бухгалтер компании, которой он якобы говорил не выставлять документы на возмещение.

Адвокат обвиняемого Юрий Погодин от комментариев отказался.

Станиславу Егорычеву по инкриминируемой статье УК РФ грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Сергей Титов, Ульяновск