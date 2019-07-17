Социальная драма, нуар и научная фантастика

С 19-го по 28-е июля в московском институте «Стрелка» в четвертый раз пройдет кинофестиваль. Фильмом открытия станет новая лента Дэнни Бойла, рассказывающая о мире без Beatles, — музыкальная драма носит название «Yesterday». В финале смотра покажут англоязычный дебют режиссера-вундеркинда Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», где в главных ролях блистают Натали Портман, Сьюзан Сарандон, Кэти Бейтс и Кит Харрингтон. Основная программа в большинстве своем представлена «каннскими» картинами. О них кратко рассказывает кинокритик Дмитрий Барченков.

Реж. Жан-Пьер и Люк Дарденн

МОЛОДОЙ АХМЕД

20 июля

За плечами братьев Дарденн до премьеры «Молодого Ахмеда» уже были две «Золотые пальмовые ветви» — за «Розетту» (1999) и «Дитя» (2005) — и гран-при все тех же Канн (в 2011-м они получили приз за фильм «Мальчик с велосипедом»). И вот наконец бельгийцы взяли награду за лучшую режиссуру, причем со спорной драмой о задумавшем убийство учителя мусульманине Ахмеде. С решением жюри многие критики не согласились, оттого интереснее посмотреть, что же вычитали в Коране каннские «любимцы».

Реж. Кен Лоуч

ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ

21 июля

Еще один двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» и не меньший фаворит каннского смотра, британец Кен Лоуч, в этом году остался без призов. Но это вовсе не означает, что его новую картину нужно обойти вниманием. В центре сюжета здесь оказывается обычная (и поэтому до безумия интересная) британская семья Тернеров, которой едва удается сводить концы с концами. Особо чувствительным не рекомендуется — лента вышла уж очень «слезовыжимательной».

Реж. Лоркан Финнеган

ВИВАРИУМ

22 июля

Почетная «Неделя критики» Каннского кинофестиваля не раз рождала будущих звезд режиссуры. Именно эта программа в 2014-м открыла имя Дэвида Роберта Митчелла, представив зрителю его хоррор «It follows» (с легкой руки российских локализаторов — «Оно»), а в прошлом — и Пола Дано, чья «Дикая жизнь» стала подарком для истосковавшихся по ретро-драмам кинолюбителей. В этом году, по всей видимости, список продолжит Лоркан Финнеган, чей фантастический «Вивариум» про таинственное место, откуда не могут выбраться герои Джесси Айзенберга и Имоджен Путс, не только напомнил «Черное зеркало», но и оказался одним из самых ярких фильмов программы.

Реж. Дяо Инань

ОЗЕРО ДИКИХ ГУСЕЙ

23 июля

Драки и перестрелки в декорациях китайских трущоб в духе нуара — рецепт, чуть ли не идеально отвечающий требованиям нынешней публики. В кинорассказе о главаре небольшой преступной шайки одним придется по вкусу бойкий экшн, другим — интригующий сценарий, а третьим — взрывающие сознание краски. Да и режиссеру Дяо Инаню, завоевавшему ранее своим «Черным углем, тонким льдом» двух медведей в Берлине, кажется, можно верить.

Реж. Кирилл Михановский

ГИВ МИ ЛИБЕРТИ

24 июля

После бразильских «Снов о рыбе» и российского «Дубровского» с Данилой Козловским американец Кирилл Михановский рисует удивительно точный портрет нынешней (около)русской иммиграции в США, а может и всей американской нации. В главных ролях здесь неактеры-дебютанты Крис Галуст и Лорен «Лоло» Спенсер, а также выпускник Школы-студии МХАТ Максим Стоянов. Звучит лиричная комедия мелодиями Евгения Гальперина — автора саундтреков к «Нелюбви» Андрея Звягинцева и «По воле божьей» Франсуа Озона. Иными словами, перед нами самая близкая российскому зрителю картина в программе фестиваля.

Реж. Селин Скьяма

ПОРТРЕТ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ В ОГНЕ

25 июля

«Стрелка» не была бы «Стрелкой» без фильма, посвященного ЛГБТК-тематике. В этот раз им оказался «Портрет молодой женщины в огне», завоевавший на родине режиссера во Франции награды за лучший сценарий и так называемую «Квир-пальму». Но за призами в этот раз скрывается не так уж и много: художница влюбляется в девушку, которую пытается изобразить по заказу. Чувства рождаются в помпезных интерьерах XVIII века. Что-то похожее мы читали у Дени Дидро и, вроде, новаторского там ничего не было.

Реж. Лав Диас

ПРЕКРАЩЕНИЕ

26 июля

Радикализм фестиваля вскрывается именно здесь. Четыре с половиной часа (что, к слову, для Диаса не так уж и много — вспомним его девятичасовые «Эволюцию филиппинской семьи», «Иеремию...» или «Смерть в стране чар») издевательской антиутопии, начавшейся из-за извержения вулкана. Заглянуть в пятничный вечер на «Стрелку» на этот фильм стоит по двум причинам: 1) фильм точно не появится в кинотеатрах и 2) интересно же посмотреть, сколько зрителей высидят искания Лава Диаса до конца, не сбежав в середине в близлежащие ночные клубы.