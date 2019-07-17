Госдума в третьем чтении приняла закон о квотировании выбросов

Государственная Дума 17 июля приняла в третьем чтении закон о проведении в 12 городах эксперимента по квотированию загрязняющих воздух выбросов, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. В числе этих городов Челябинск и Магнитогорск.

В соответствии с законом Минприроды России создаст единую информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха, определит требования к мероприятиям по снижению выбросов, нормы для проведения расчетов загрязнения воздуха. Также документом определены требования к мероприятиям по снижению выбросов и нормы для проведения расчетов загрязнения воздуха. В результате проведения эксперимента к концу 2024 года планируется уменьшить совокупный объем выбросов в наиболее загрязненных городах на 22%.