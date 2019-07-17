Первое разрешение на строительство многоквартирного дома через ЕИСЖС выдано в Оренбуржье

Оренбургская область стала первым субъектом РФ, где выдали электронное разрешение на строительство многоквартирного дома через единую информационную систему жилищного строительства – ЕИСЖС. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Посредством данного функционала электронное разрешение выдано одному из застройщиков Оренбурга. Результаты пилотного проекта позволили опробовать электронную систему взаимодействия застройщиков и органов местного самоуправления, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, а также учесть особенности, имеющиеся на местном рынке жилищного строительства. До конца 2019 года планируется использовать ЕИСЖС во всех регионах страны.

Андрей Сазонов