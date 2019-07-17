В Оренбургской области начнут выдавать автомобильные номера с новым кодом

Автомобилистам Оренбуржья в текущем году начнут выдавать автомобильные номера с новым кодом региона. Теперь к привычным цифрам «56» на них добавилась единица. Появление нового кода «156» связано с увеличением в регионе числа зарегистрированных транспортных средств, сообщили в Управлении ГИБДД по области.

Ранее из-за нехватки знаков с кодом «56» в Оренбужье выдавались автомобильные номера с кодом «82», ранее закрепленным за Корякским автономным округом, упраздненным в 2007 году. Позже этот код числился за Республикой Крым, однако с 2016 года его стали выдавать и автомобилистам других регионов.

Андрей Сазонов