Конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево за 7,8 млрд рублей не состоялся

Конкурс по выбору подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево в Новосибирске признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от участников, говорится в документации торгов.

Тендер был объявлен ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в июне этого года, начальная стоимость госконтракта составила 7,8 млрд руб. Проект предполагает развитие летной зоны ВПП-2 со строительством соединительных рулежных дорожек, перрона, оснащением его системой централизованной заправки самолетов. Реализовать проект планируется в 2019-2023 годах.

В 2018 году пассажиропоток аэропорта Толмачево (входит в группу «Новапорт») составил 5,9 млн человек. Ожидается, что в 2019 году этот показатель вырастет до 6,8 млн пассажиров.

О реконструкции аэродромного комплекса читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Толмачево предложили ГЧП»

Оксана Павлова