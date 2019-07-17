Игра вкусов

Прошлой осенью в Самаре открылся новый лобби-бар, который, пожалуй, стоит посетить, чтобы убедиться в его уникальности. Находится он в сердце нашего города в ЖК «Империал». И очень многие жители этого жилого комплекса часто приходят туда позавтракать, поскольку придя однажды, уже не могут отказаться от вкусных блюд. И причиной того – новый шеф-повар Анатолий Кузнецов, который до устройства в лобби «Империал» прошел сильную и ответственную стажировку у легендарного титулованного шеф-повара южного региона и владельца двух краснодарских ресторанов «The печь» и «Угли-Угли» Андрея Матюхи. Андрей Матюха входит в Топ-10 лучших поваров России, призер кулинарного Кубка Кремля, также он является золотым призером известного престижного российского конкурса Bocuse d;Or Russia 2017, а на недавно прошедшей в Сочи церемонии вручения национальной премии Wheretoeat-ЮГ-2018 заведения Андрея получили третье и четвертое места, сам он был удостоен титула «Шеф-повар года». Получив все самые лучшие советы, техники и навыки, Анатолий Кузнецов добавляет и свои секреты, поэтому блюда в лобби-баре получаются вкусными и необычными. На завтраках большой популярностью пользуются драники из кабачка с яйцом пашот, брускеты, сырники, которые подаются не просто со сметаной, а с кремом тирамису и горячее варенье из черной смородины. На обед чаще заказывают супы, борщ и солянку, конечно, не остаются без внимания и классические обеденные блюда из меню. А вот на ужин посетителям предлагают два меню: летнее и основное. Из летнего самыми востребованными являются блюда из домашней пасты, которые повара делают своими руками из итальянской муки по итальянскому рецепту. Анатолий долго работал с итальянским шеф-поваром, поэтому у нас в Самаре тоже можно отведать настоящую итальянскую пасту. Одна подается с моллюсками вонголе, другая – с аргентинскими лангустинами. Согласитесь, звучит вкусно и заманчиво. Сейчас Анатолий разрабатывает новое меню летних завтраков, которое будет состоять из двух частей. Работает лобби-бар с сезонными продуктами. И если сейчас в меню вы встретите блюда с ягодами, во второй половине лета появится арбузное и дынное меню. Лобби-бар Империал – это настоящая игра вкусов: кислое, сладкое, горячее, холодное. Поэтому каждый может заказать то, что так сильно нравится!