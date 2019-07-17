Двое жителей Мордовии признаны виновными в торговле людьми

В Мордовии суд вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в торговле людьми, организации проституции и незаконном лишении свободы, сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Как установил суд, с января 2011 по февраль 2013 года обвиняемые в составе преступной группы организовали занятие проституцией в Рузаевке, Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Следствие установило факты купли-продажи, вербовки и укрывательства девушек, на которых оказывали психологическое воздействие. Потерпевшими по уголовному делу признаны 19 девушек, две из них были несовершеннолетними.

В 2013 году сотрудники МВД Мордовии задержали 11 участников преступного сообщества. При обысках у них нашли пневматическое оружие, полицейскую форму, резиновую дубинку и другие вещдоки. В 2017 году 11 обвиняемых получили от 6 до 8 лет лишения свободы, уголовные дела двоих соучастников выделили в отдельное производство в связи с их болезнью. Суд приговорил их к 6 годам 4 месяцам и к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Еще одну фигурантку уголовного дела следствию найти не удалось.

Владимир Зубарев